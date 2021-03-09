Коронавирус в Молдове: ситуация на вечер вторника

Коронавирус в Молдове: ситуация на вечер вторника

Сегодня, 9 марта, в Молдове было подтверждено 873 новых случая коронавируса. Информацию представили в Министерстве здравоохранения, труда и социальной защиты.

За сутки было сделано 1898 тестов, в том числе 1674 – впервые. 4 новых случая были “завезены”: 2 из Ирландии, по одному из Египта и Украины.

За всё время пандемии в Молдове выявили 196475 случаев коронавируса. Вылечились 173141 человек, скончались 4150.

Активными остаются 19184 случая заболевания.

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