Коронавирус в Молдове: ситуация на вечер вторника

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Во вторник, 15 декабря, в Молдове было выявлено 1403 новых случая коронавируса. Информацию представили в Министерстве здравоохранения, труда и социальной защиты.

7 новых случаев были “завезены”: 5 из Румынии, по одному из Германии и Украины. За сутки было сделано 3623 теста, из которых 3163 – впервые.

За всё время пандемии в Молдове было выявлено 128656 случаев коронавируса. Вылечились 111314 человек, скончались 2625.

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