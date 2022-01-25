Коронавирус в Молдове: ситуация на вечер вторника

Коронавирус в Молдове: ситуация на вечер вторника

Сегодня, 25 января, в Молдове выявили 5138 новых случаев коронавируса. За сутки было сделано 18 267 тестов. Информацию представили в Минздраве.

30 новых случаев были “завезены”, остальные местные. В больницах находятся 2242 человека, 183 из них – в крайне тяжёлом состоянии, 21 подключен к аппаратам ИВЛ. На дому лечатся 16 824 пациента.

За всё время пандемии в Молдове выявили 417 369 случаев коронавируса. Вылечились 373 179 человек (+1343), скончались 10 566 (+24).

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