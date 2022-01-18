Коронавирус в Молдове: ситуация на вечер вторника

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Сегодня, 18 января, в Молдове подтвердили 2681 новый случай коронавируса. За сутки было сделано 13548 тестов. Информацию представили в Минздраве.

За всё время пандемии в Молдове подтвердили 393423 случая коронавируса. Вылечились 367728 человек (+529), скончались 10462 (+10).

В больницах лечатся 1345 человек. 90 из них – в крайне тяжёлом состоянии. 3 подключены к аппаратам ИВЛ.

На дому лечение получают 6932 человека, 12770 – под наблюдением.

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