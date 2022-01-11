Коронавирус в Молдове: ситуация на вечер вторника

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Сегодня в Молдове выявили 1 139 новых случаев коронавируса. За сутки было сделано 10 825 тестов.

Информацию представили в Минздраве. 35 новых случаев были “завезены”, остальные местные.

В больницах находятся 1 008 человек, 141 из них – в крайне тяжёлом состоянии, 14 подключены к аппаратам ИВЛ. На дому лечатся 2 940 пациентов.

За всё время пандемии в Молдове выявили 382 124 случая коронавируса. Вылечились 365 112 человек (+318), скончались 10 397 (+17).

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