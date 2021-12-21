Коронавирус в Молдове: ситуация на вечер вторника

Коронавирус в Молдове: ситуация на вечер вторника

Сегодня в Молдове выявили 554 новых случая коронавируса. За сутки было сделано 8564 теста. Информацию представили в Минздраве.

Пять новых случая были “завезены”, остальные местные. За всё время пандемии в Молдове выявили 372 983 случая коронавируса. Вылечились 358 603 человека (+485), скончались 9540 (+19).

В больницах лечатся 1027 человек. 166 находятся в крайне тяжёлом состоянии, 31 подключены к аппаратам ИВЛ. На дому лечение получают 2288 человек.

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