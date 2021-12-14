Коронавирус в Молдове: ситуация на вечер вторника

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Сегодня, 14 декабря, в Молдове выявили 456 новых случаев коронавируса. За сутки сделали 6331 тест. Информацию представили в Минздраве.

Три новых случая были “завезены”, остальные местные.

За всё время пандемии в Молдове подтвердили 370 459 случаев коронавируса. Вылечились 355 447 человек (+636), скончались 9414 (+21).

В больницах остаются 1089 пациентов, в тяжёлом состоянии – 168. К аппаратам ИВЛ подключены 36 человек.

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