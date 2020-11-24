Коронавирус в Молдове: ситуация на вечер вторника

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Во вторник, 24 ноября, в Молдове было подтверждено 1 215 новых случаев коронавируса. За сутки было сделано 2 858 тестов, из которых 2 523 – впервые.

Информацию представили в Министерстве здравоохранения, труда и социальной защиты. 9 новых случаев были “завезены” в Молдову: по 2 из Германии, Израиля, Украины, по 1 из Италии, Румынии, Турции. Остальные случаи – местные.

За всё время пандемии в Молдове было подтверждено 99 633 случая коронавируса. Вылечились 82 335 человек, скончались 2 188.

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