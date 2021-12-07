Коронавирус в Молдове: ситуация на вечер вторника

0

Сегодня, 7 декабря, в Молдове выявили 588 новых случаев коронавируса. Информацию представили в Минздраве.

За сутки сделали 6998 тестов. 8 новых случаев были “завезены”, остальные – местные.

За всё время пандемии в Молдове выявили 367339 случаев коронавируса. Вылечились 351581 человек (+578). Скончались 9270 (+26).

В больницах находятся 1399 пациентов. 182 заболевших в крайне тяжёлом состоянии, 42 подключены к аппаратам ИВЛ.

Все наши новости – теперь и в Telegram! Подписывайтесь, чтобы быть в курсе всех событий в стране.