Коронавирус в Молдове: ситуация на вечер вторника

Коронавирус в Молдове: ситуация на вечер вторника

Сегодня, 30 ноября, в Молдове выявили 664 новых случая коронавируса. За сутки было сделано 6589 тестов. Информацию представили в Минздраве. 

236 новых случаев в Приднестровье, 173 – в Кишинёве. 9 случаев были “завезены”, остальные местные.

За всё время пандемии в Молдове подтвердили 363110 случаев коронавируса. Вылечились 347708 человек (+590), скончались 9119 (+29).

Активными остаются 6947 случаев заболевания.

Все наши новости – теперь и в Telegram! Подписывайтесь, чтобы быть в курсе всех событий в стране.

Facebook Комментарии
Share Button

Оставьте комментарий

Адрес редакции: Кишинев, ул. Дософтей, 122, офис 4. Тел. 022 85-60-88;
Рекламный отдел: +373 22 85 60 99; +373 69 24 51 62 / e-mail: exclusivmedia@mail.ru; zelinskaia_nata@mail.ru
PP Exclusiv Media SRL © Аргументы и факты в Молдове; e-mail: info@aif.md