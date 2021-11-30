Коронавирус в Молдове: ситуация на вечер вторника

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Сегодня, 30 ноября, в Молдове выявили 664 новых случая коронавируса. За сутки было сделано 6589 тестов. Информацию представили в Минздраве.

236 новых случаев в Приднестровье, 173 – в Кишинёве. 9 случаев были “завезены”, остальные местные.

За всё время пандемии в Молдове подтвердили 363110 случаев коронавируса. Вылечились 347708 человек (+590), скончались 9119 (+29).

Активными остаются 6947 случаев заболевания.

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