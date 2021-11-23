Коронавирус в Молдове: ситуация на вечер вторника

Коронавирус в Молдове: ситуация на вечер вторника

Сегодня, 23 ноября, в Молдове выявили 544 новых случая коронавируса. За сутки было сделано 6902 теста. Информацию представили в Минздраве. 

5 новых случаев были “завезены”, остальные местные.

За всё время пандемии в Молдове выявили 359401 случай коронавируса. Вылечились 342356 человек (+1313), скончались 8915 (+46).

Активными остаются 8130 случаев коронавируса. В больницах 1534 человека, 130 из которых в крайне тяжёлом состоянии. 15 человек подключены к аппаратам ИВЛ.

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