Коронавирус в Молдове: ситуация на вечер вторника

0

Сегодня, 23 ноября, в Молдове выявили 544 новых случая коронавируса. За сутки было сделано 6902 теста. Информацию представили в Минздраве.

5 новых случаев были “завезены”, остальные местные.

За всё время пандемии в Молдове выявили 359401 случай коронавируса. Вылечились 342356 человек (+1313), скончались 8915 (+46).

Активными остаются 8130 случаев коронавируса. В больницах 1534 человека, 130 из которых в крайне тяжёлом состоянии. 15 человек подключены к аппаратам ИВЛ.

Все наши новости – теперь и в Telegram! Подписывайтесь, чтобы быть в курсе всех событий в стране.