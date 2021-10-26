Коронавирус в Молдове: ситуация на вечер вторника

Коронавирус в Молдове: ситуация на вечер вторника

Сегодня, 26 октября, в Молдове выявили 1505 новых случаев коронавируса. За сутки было сделано 7917 тестов. Информацию представили в Минздраве. 

11 новых случаев были завезены. В Кишинёве выявлено 497 новых случаев, в Приднестровье – 151.

За всё время пандемии в Молдове подтвердили 330799 случаев коронавируса. Вылечились 308832 человека (+1368), скончались 4576 (+41).

Активными остаются 14391 случай коронавируса. 236 человек госпитализированы в крайне тяжёлом состоянии, 31 подключён к аппаратам ИВЛ.

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