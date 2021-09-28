Коронавирус в Молдове: ситуация на вечер вторника

0

Сегодня, 28 сентября, в Молдове выявили 1209 случаев коронавируса. За сутки было сделано 9332 теста. Информацию представили в Минздраве.

10 новых случаев были “завезены”, остальные – местные. В Кишинёве 338 новых заболевших, в Приднестровье – 107.

За всё время пандемии в Молдове подтвердили 291 252 случая коронавируса. Вылечились 275 115 человек (+1195), скончались 6732 (+19).

Активными остаются 9405 случаев коронавируса.

Все наши новости – теперь и в Telegram! Подписывайтесь, чтобы быть в курсе всех событий в стране.