Коронавирус в Молдове: ситуация на вечер вторника

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Сегодня, 7 сентября, в Молдове выявили 850 случаев коронавируса. 693 заболевших не были привиты. За сутки было сделано 6803 теста. Информацию представили в Минздраве.

В Кишинёве 301 заболевший, в Бельцах – 57, в Приднестровье – 44. 27 случаев были завезены, остальные – местные.

За всё время пандемии в Молдове выявили 271 535 случаев коронавируса. Вылечились 259 977 человек (+478), скончались 6455 (+10).

Активными остаются 5103 случая заболевания. 123 пациента госпитализированы в крайне тяжёлом состоянии, 17 подключены к аппаратам ИВЛ.

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