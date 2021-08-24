Коронавирус в Молдове: ситуация на вечер вторника

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Сегодня, 24 августа, в Молдове выявили 512 новых случаев коронавируса, 421 из них – среди невакцинированных. Информацию представили в Министерстве здравоохранения, труда и соцзащиты.

За сутки был сделан 6621 тест. 21 новый случай “завезли”: 4 из Италии, по 3 из Германии, Франции, Румынии, по 2 из России, Украины, Болгарии, по одному из Великобритании и Черногория. В Кишинёве выявили 145 новых случаев коронавируса, в Комрате – 44 случая, в Кагуле – 29, в Приднестровье – 23. Остальные представлены на графике ниже.

За всё время пандемии в Молдове подтвердили 265 258 случаев коронавируса. Вылечились 255 724 человека (+239 за сутки), скончались 6374 (+5 за сутки).

Активными остаются 3160 случаев заболевания.

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