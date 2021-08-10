Коронавирус в Молдове: ситуация на вечер вторника

0

Сегодня, 10 августа, в Молдове выявили 193 новых случая коронавируса. За сутки было сделано 6482 теста. Информацию представили в Министерстве здравоохранения, труда и соцзащиты.

18 новых случаев “завезли”: 5 из Франции, по 3 из Германии и Ирландии, 2 из Турции, по одному из Греции, Италии, Великобритании, Румынии и России. В Кишинёве выявили 32 новых случая коронавируса, в Кагуле – 27, в Приднестровье – 16, в Сороках – 13, в Каушанах – 11, в Чимишлии – 10, в Комрате и Единцах – по 8.

За всё время пандемии в Молдове выявили 261 000 случаев коронавируса. Вылечились 253 143 человека (+138 за сутки), скончались 6291 (+5 за сутки).

Активными остаются 1566 случаев заболевания.

Все наши новости – теперь и в Telegram! Подписывайтесь, чтобы быть в курсе всех событий в стране.