Коронавирус в Молдове: ситуация на вечер вторника

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Сегодня, 3 августа, в Молдове выявили 161 новый случай коронавируса. За сутки было сделано 5635 тестов. Информацию представили в Министерстве здравоохранения, труда и социальной защиты.

14 случаев “завезли”: 4 из России, 3 из Румынии, по 2 из Германии и Италии, по одному из Франции, США и Турции. В Кишинёве выявили 45 новых случаев, в Кагуле – 35, в Сынжерей и Сороках – по 11. Остальные представлены на графике ниже.

За всё время пандемии в Молдове подтвердили 259828 случаев заболевания. Вылечились 252283 человека (+117 за сутки). Скончались 6261 (+4 за сутки).

Активными остаются 1284 случая заболевания.

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