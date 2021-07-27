Коронавирус в Молдове: ситуация на вечер вторника

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Сегодня, 27 июля, в Молдове выявили 139 новых случаев коронавируса. За сутки было сделано 6 060 тестов.

Информацию представили в Минздраве. 8 новых случаев были “завезены”: 3 из Франции, 2 из Великобритании, по 1 из Австрии, США, Ирландии.

30 случаев COVID-19 сегодня выявили в столице, 15 в Приднестровье, 14 в Сороках. Остальные представлены на графике ниже.

За всё время пандемии в Молдове подтвердили 258 852 случаев коронавируса. Вылечились 251 645 человек (+92), скончались 6 247 (+2). Активными остаются 960 случаев коронавируса.

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