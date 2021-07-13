Коронавирус в Молдове: ситуация на вечер вторника

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Сегодня, 13 июля, в Молдове выявили 59 новых случаев коронавируса. За сутки было сделано 5 659 тестов. Информацию представили в Министерстве здравоохранения, труда и социальной защиты.

Пять новых случаев были “завезены”: 3 из России, 2 из Ирландии и один из Турции. 9 новых случая выявлены в Кишинёве, 6 – в Приднестровье. Остальные представлены на графике ниже.

За всё время пандемии в Молдове выявили 257 588 случаев коронавируса. Вылечились 250 545 человек (+56 за сутки), скончались 6 214 (+3 за сутки).

Активными остаются 829 случаев коронавируса.

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