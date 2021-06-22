Коронавирус в Молдове: ситуация на вечер вторника

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Сегодня, 22 июня, в Молдове выявили 45 новых случаев коронавируса. Информацию представили в Министерстве здравоохранения, труда и социальной защиты.

За сутки был сделан 5591 тест, в том числе 1339 экспресс-тестов на антиген к коронавирусу. 4 новых случая были “завезены” из России.

По состоянию на сегодня в больницах лечатся 156 пациентов, в том числе 9 пациентов на ИВЛ. На дому проходит лечение 651 человек.

За всё время пандемии в Молдове выявили 256 232 случая коронавируса. Вылечились 249 250 человек (+34 за последние сутки), скончались 6175 (+2 за последние сутки).

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