Коронавирус в Молдове: ситуация на вечер вторника

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Сегодня, 15 июня, в Молдове выявили 48 случаев коронавируса. Информацию представили в Министерстве здравоохранения, труда и социальной защиты.

4 случая были “завезены”: 3 из России, один из Испании. Всего за сегодня сделали 5 930 тестов, из которых 1 424 – экспресс-тесты.

За всё время пандемии в Молдове зарегистрировали 255 878 случаев COVID-19. В больницах лечатся 184 пациента (12 подключены к ИВЛ). На домашнем лечении находятся 664 человека.

За последние 24 часа вылечились 79 граждан, а всего – 248 812. С начала пандемии скончались 6 156 пациентов (+2 за сутки).

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