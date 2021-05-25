Коронавирус в Молдове: ситуация на вечер вторника

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Сегодня, 25 мая, в Молдове выявили 73 новых случая коронавируса. Информацию представили в Министерстве здравоохранения, труда и социальной защиты.

За сутки было сделано 4375 тестов, в том числе 1138 экспресс-тестов на антиген к коронавирусу. Один новый случай был “завезён” из Ирландии.

В больницах остаются 715 пациентов. 104 из них – в крайне тяжёлом состоянии, в том числе 14 подключены к аппаратам ИВЛ.

За всё время пандемии в Молдове выявили 254814 случаев коронавируса. Вылечились 246894 человека (+128 за сутки), скончались 6084 (+4).

Активными остаются 1836 случаев заболевания.

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