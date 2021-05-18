Коронавирус в Молдове: ситуация на вечер вторника

Коронавирус в Молдове: ситуация на вечер вторника

Сегодня, 18 мая, в Молдове выявили 121 новый случай коронавируса. За сутки был сделан 4631 тест, в том числе 1276 экспресс-тестов на антиген к коронавирусу. Информацию представили в Министерстве здравоохранения, труда и социальной защиты. 

Один новый случай был “завезён” из Германии. По 33 новых случая зарегистрированы в Приднестровье и Кишинёве, 10 – в Бельцах, по 4 – в Дрокии, Рышканах и Сынжерей, по 3 – в Бричанах, Дондюшанах и Глодянах.

За всё время пандемии в Молдове выявили 253075 случаев коронавируса. Вылечились 245263 человека, скончались 6043.

Активными остаются 2769 случаев заболевания.

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