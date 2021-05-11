Коронавирус в Молдове: ситуация на вечер вторника

Коронавирус в Молдове: ситуация на вечер вторника

Сегодня в Молдове выявили 151 новый случай коронавируса. Информацию представили в Министерстве здравоохранения, труда и социальной защиты.

За сутки было сделано 2 702 теста, в том числе 1 212 экспресс-тестов. Один случай был “завезён” из Румынии.

Госпитализированы 1 408 человек. В крайне тяжёлом состоянии находятся 170 пациентов. 28 из них подключены к аппаратам ИВЛ.

За всё время пандемии в Молдове выявили 252 949 случаев коронавируса. Вылечились 243 877 человек. Скончались 5 970.

Активными остаются 3 102 случая коронавируса.

Все наши новости – теперь и в Telegram! Подписывайтесь, чтобы быть в курсе всех событий в стране. 

Facebook Комментарии
Share Button

Оставьте комментарий

Адрес редакции: Кишинев, ул. Дософтей, 122, офис 4. Тел. 022 85-60-88;
Рекламный отдел: +373 22 85 60 99; +373 69 24 51 62 / e-mail: exclusivmedia@mail.ru; zelinskaia_nata@mail.ru
PP Exclusiv Media SRL © Аргументы и факты в Молдове; e-mail: info@aif.md