Коронавирус в Молдове: ситуация на вечер вторника

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Сегодня в Молдове выявили 151 новый случай коронавируса. Информацию представили в Министерстве здравоохранения, труда и социальной защиты.

За сутки было сделано 2 702 теста, в том числе 1 212 экспресс-тестов. Один случай был “завезён” из Румынии.

Госпитализированы 1 408 человек. В крайне тяжёлом состоянии находятся 170 пациентов. 28 из них подключены к аппаратам ИВЛ.

За всё время пандемии в Молдове выявили 252 949 случаев коронавируса. Вылечились 243 877 человек. Скончались 5 970.

Активными остаются 3 102 случая коронавируса.

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