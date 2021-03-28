Коронавирус в Молдове: ситуация на вечер воскресенья

Коронавирус в Молдове: ситуация на вечер воскресенья

Сегодня, 28 марта, в Молдове выявили 861 новый случай коронавируса. За сутки было сделано 3090 тестов, в том числе 339 – экспресс-тестов на антиген к коронавирусу. Информацию представили в Министерстве здравоохранения, труда и социальной защиты. 

4 новых случая были “завезены”: из Латвии, ОАЭ, Украины и России.

За всё время пандемии в Молдове выявили 226521 случай коронавируса. За сутки вылечились ещё 2032 человека, а всего – 201769. Скончались 4827 (+42).

Активными остаются 19926 случаев заболевания. В больницах находятся 4376 человек, в том числе 339 в крайне тяжёлом состоянии. 71 подключён к аппаратам ИВЛ.

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