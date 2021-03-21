Коронавирус в Молдове: ситуация на вечер воскресенья

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Сегодня, 21 марта, в Молдове выявили 831 новый случай коронавируса. За сутки было сделано 2602 теста. Информацию представили в Министерстве здравоохранения, труда и социальной защиты.

Три новых случая были “завезены” в страну: из Германии, ОАЭ и Румынии.

За всё время пандемии в Молдове выявили 215034 случаев заболевания. На данный момент в больницах находятся 4574 пациента с коронавирусом, 340 из которых – в крайне тяжёлом состоянии, а 70 подключены к аппаратам ИВЛ. 12117 человек лечатся на дому с лёгкими и средними формами COVID-19, а 21189 находятся под наблюдением врачей.

За последние сутки болезнь победили ещё 1589 человек, а всего вылечились 188363. Скончались 4559 граждан (+28 за 24 часа).

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