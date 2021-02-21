Коронавирус в Молдове: ситуация на вечер воскресенья

Коронавирус в Молдове: ситуация на вечер воскресенья

Сегодня, 21 февраля, в Молдове было подтверждено 507 новых случаев коронавируса. Информацию представили в Министерстве здравоохранения, труда и социальной защиты. 

За сутки было сделано 2172 теста, в том числе 1974 – впервые. Три новых случая были “завезены”: 2 из Германии, один из Турции.

За всё время пандемии в Молдове выявили 176752 случая коронавируса. Вылечились 161893 человек, скончались 3780.

Активными остаются 11079 случаев заболевания.

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