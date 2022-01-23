Коронавирус в Молдове: ситуация на вечер воскресенья

Коронавирус в Молдове: ситуация на вечер воскресенья

Сегодня, 23 января, в Молдове выявили 2394 новых случая коронавируса. За сутки было сделано 8897 тестов. Информацию представили в Минздраве. 

29 новых случаев были “завезены”, остальные местные. С ковидом госпитализированы 1816 человек. 106 из них находятся в крайне тяжёлом состоянии. 9 подключены к аппаратам ИВЛ. На дому лечатся 14634 человек.

За всё время пандемии в РМ подтвердили 409397 случаев коронавируса. Вылечились 370993 человек (+488), скончались 10522 (+9).

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