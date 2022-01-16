Коронавирус в Молдове: ситуация на вечер воскресенья

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Сегодня, 16 января, в Молдове выявили 1039 новых случаев коронавируса. За сутки сделали 7371 тест. Информацию представили в Минздраве.

19 новых случаев были “завезены”, остальные местные. За всё время пандемии в Молдове подтвердили 388 959 случаев коронавируса. Вылечились 366 904 человека (+385), скончались 10 444 (+7).

В больницах остаются 923 пациента, в тяжёлом состоянии – 67. К аппаратам ИВЛ подключены 4 человека.

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