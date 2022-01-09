Коронавирус в Молдове: ситуация на вечер воскресенья

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Сегодня, 9 января, в Молдове выявили 389 новых случаев коронавируса. За сутки было сделано 7045 тестов. Информацию представили в Минздраве.

11 новых случаев были “завезены”, остальные – местные. За всё время пандемии в Молдове подтвердили 380290 случаев заболевания. Вылечились 364323 человека (+228), скончались 10363 (+7).

В больницах остаются 706 пациентов, в тяжёлом состоянии – 96. К аппаратам ИВЛ подключены 13 человек.

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