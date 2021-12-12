Коронавирус в Молдове: ситуация на вечер воскресенья

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Сегодня, 12 декабря, в Молдове выявили 257 новых случаев коронавируса. За сутки было сделано 4186 тестов. Информацию представили в Минздраве.

Один новый случай был “завезён” из Франции. Остальные местные.

За всё время пандемии в Молдове подтвердили 369 659 случаев заболевания. Вылечились 354 258 человек (+293), скончались 9368 (+14).

В больницах от коронавируса лечатся 810 человек. 105 находятся в крайне тяжёлом состоянии, 13 подключены к аппаратам ИВЛ.

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