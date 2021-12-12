Коронавирус в Молдове: ситуация на вечер воскресенья

Коронавирус в Молдове: ситуация на вечер воскресенья

Сегодня, 12 декабря, в Молдове выявили 257 новых случаев коронавируса. За сутки было сделано 4186 тестов. Информацию представили в Минздраве. 

Один новый случай был “завезён” из Франции. Остальные местные.

За всё время пандемии в Молдове подтвердили 369 659 случаев заболевания. Вылечились 354 258 человек (+293), скончались 9368 (+14).

В больницах от коронавируса лечатся 810 человек. 105 находятся в крайне тяжёлом состоянии, 13 подключены к аппаратам ИВЛ.

Все наши новости – теперь и в Telegram! Подписывайтесь, чтобы быть в курсе всех событий в стране.

Facebook Комментарии
Share Button

Оставьте комментарий

Адрес редакции: Кишинев, ул. Дософтей, 122, офис 4. Тел. 022 85-60-88;
Рекламный отдел: +373 22 85 60 99; +373 69 24 51 62 / e-mail: exclusivmedia@mail.ru; zelinskaia_nata@mail.ru
PP Exclusiv Media SRL © Аргументы и факты в Молдове; e-mail: info@aif.md