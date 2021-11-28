Коронавирус в Молдове: ситуация на вечер воскресенья

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Сегодня, 28 ноября, в Молдове выявили 107 новых случаев коронавируса. За сутки было сделано 2357 тестов. Информацию представили в Минздраве.

Два новых случая были “завезены”. Остальные местные.

За всё время пандемии в Молдове подтвердили 362433 случая заболевания. Вылечились 346629 человек (+562), скончались 9069 (+15).

В больницах от коронавируса лечатся 1326 человек. 186 находятся в крайне тяжёлом состоянии, 36 подключены к аппаратам ИВЛ.

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