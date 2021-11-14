Коронавирус в Молдове: ситуация на вечер воскресенья

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Сегодня, 14 ноября, в Молдове выявили 152 новых случая коронавируса. За сутки было сделано 2411 тестов. Информацию представили в Минздраве.

Один новый случай был “завезён” из Германии, остальные местные. В больницах находятся 2436 человек, 278 – в крайне тяжёлом состоянии, 40 подключены к аппаратам ИВЛ.

За всё время пандемии в Молдове подтвердили 352822 случая коронавируса. Вылечились 332709 человек, скончались 8495.

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