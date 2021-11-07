Коронавирус в Молдове: ситуация на вечер воскресенья

Коронавирус в Молдове: ситуация на вечер воскресенья

Сегодня, 7 ноября, в Молдове выявили 447 новых случаев коронавируса. За сутки сделали 3934 теста. Информацию представили в Минздраве. 

4 новых случая были “завезены”, остальные – местные. За всё время пандемии в Молдове выявили 345 964 случая коронавируса. Вылечились  человек (+). Скончались (+).

В больницах находятся 1950 пациентов. 189 заболевших находятся в крайне тяжёлом состоянии, 10 подключены к аппаратам ИВЛ.

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