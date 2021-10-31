Коронавирус в Молдове: ситуация на вечер воскресенья

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Сегодня, 31 октября, в Молдове выявили 653 новых случая коронавируса. За сутки было сделано 4415 тестов. Информацию представили в Минздраве.

За всё время пандемии в Молдове подтвердили 337768 случаев коронавируса. Вылечились 315929 человек (+1104), скончались 7790 (+39).

За последние 24 часа госпитализировано 193 пациента с коронавирусом, а всего – 2124 человека. 157 человек находятся в крайне тяжёлом состоянии, 26 подключены к аппаратам ИВЛ. 9855 лечатся на дому.

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