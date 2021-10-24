Коронавирус в Молдове: ситуация на вечер воскресенья

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Сегодня, 24 октября, в Молдове выявили 906 новых случаев коронавируса. За сутки было сделано 5818 тестов. Информацию представили в Минздраве.

6 новых случаев были “завезены”, остальные местные.

За всё время пандемии в Молдове выявили 328 тысяч случаев коронавируса. Вылечились 306269 человек (+1201), скончались 7497.

В больницах находятся 2598 человек, 248 из них – в крайне тяжёлом состоянии, 23 подключены к аппаратам ИВЛ. На дому лечатся 9967 человек.

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