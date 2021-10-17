Коронавирус в Молдове: ситуация на вечер воскресенья

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Сегодня, 17 октября, в Молдове выявили 1115 новых случаев коронавируса. За сутки было сделано 6412 тестов. Информацию представили в Минздраве.

6 новых случаев были “завезены”: 3 из Германии, по одному из Румынии, Ирландии и Египта.

За всё время пандемии в Молдове подтвердили 316529 случаев коронавируса. Вылечились 296577 человек (+973). Скончались 7241.

В больницах находятся 1924 человека. 173 – в крайне тяжёлом состоянии, 34 подключены к аппаратам ИВЛ. На дому лечатся 8949 человек. 16239 – под наблюдением врачей.

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