Коронавирус в Молдове: ситуация на вечер воскресенья

0

Сегодня, 10 октября, в Молдове выявили 670 новых случаев коронавируса. За сутки было сделано 3966 тестов. Информацию представили в Минздраве.

2 новых случая были “завезены”, остальные – местные.

За всё время пандемии в Молдове подтвердили 306647 случаев коронавируса. Вылечились 288915 человек (+835 за сутки), скончались 7024 (+22).

В больницах находятся 2212 человек, 198 из них – в крайне тяжелом состоянии. 10 пациентов подключены к аппаратам искусственной вентиляции легких. На дому лечатся 8754 человека.

Все наши новости – теперь и в Telegram! Подписывайтесь, чтобы быть в курсе всех событий в стране.