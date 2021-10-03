Коронавирус в Молдове: ситуация на вечер воскресенья

Коронавирус в Молдове: ситуация на вечер воскресенья

Сегодня, 3 октября, в Молдове выявили 560 новых случаев коронавируса. За сутки было сделано 4314 тестов. Информацию представили в Минздраве.  

6 новых случаев были “завезены”: 2 из Румынии, по одному из Украины, Германии, Ирландии и Великобритании. В Приднестровье выявлено 343 новых заболевших, в Кишинёве – 117.

За всё время пандемии в Молдове подтвердили 297232 случая коронавируса. Вылечились 280754 человека (+463), скончались 6854 (+25).

Активными остаются 9624 случая заболевания. Госпитализированы 1930 человек, 172 из которых – в крайне тяжёлом состоянии. 17 пациентов подключены к аппаратам ИВЛ.

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