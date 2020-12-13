Коронавирус в Молдове: ситуация на вечер воскресенья

0

Сегодня, 13 декабря, в Молдове было подтверждено 795 новых случаев коронавируса. Информацию представили в Министерстве здравоохранения, труда и социальной защиты.

За сутки было сделано 2099 теста, из которых 1976 – впервые. Больше всего новых случаев в Приднестровье – 311. В Кишинёве 147 заболевших за последние 24 часа.

За всё время пандемии в нашей стране выявили 126518 случаев коронавируса. Вылечились 108901 человека, скончались 2572. Активными остаются 15045 случаев.

Все наши новости – теперь и в Telegram! Подписывайтесь, чтобы быть в курсе всех событий в стране.