Коронавирус в Молдове: ситуация на вечер воскресенья

Коронавирус в Молдове: ситуация на вечер воскресенья

Сегодня, 13 декабря, в Молдове было подтверждено 795 новых случаев коронавируса. Информацию представили в Министерстве здравоохранения, труда и социальной защиты. 

За сутки было сделано 2099 теста, из которых 1976 – впервые. Больше всего новых случаев в Приднестровье – 311. В Кишинёве 147 заболевших за последние 24 часа.

За всё время пандемии в нашей стране выявили 126518 случаев коронавируса. Вылечились 108901 человека, скончались 2572. Активными остаются 15045 случаев.

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