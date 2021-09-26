Коронавирус в Молдове: ситуация на вечер воскресенья

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Сегодня, 26 сентября, в Молдове выявили 648 новых случаев коронавируса. За сутки было сделано 5577 тестов. Информацию представили в Минздраве.

8 новых случаев были “завезены”: 4 из Украины, 2 из Румынии, по одному из Болгарии и Италии.

За всё время пандемии в Молдове выявили 289025 случаев коронавируса. Вылечились 273259 человек (+582). Скончались 6695 (+16).

В больницах остаются 1895 человек, в том числе 149 в крайне тяжёлом состоянии (12 подключены к аппаратам ИВЛ). 7176 лечатся на дому.

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