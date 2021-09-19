Коронавирус в Молдове: ситуация на вечер воскресенья

Коронавирус в Молдове: ситуация на вечер воскресенья

Сегодня, 19 сентября, в Молдове выявили 484 новых случая коронавируса. 433 инфицированных не были привиты. За сутки было сделано 3983 теста. Информацию представили в Минздраве.  

В Кишинёве выявили 125 новых случаев коронавируса, в Приднестровье – 174. 2 новых случая были “завезены”, остальные – местные.

За всё время пандемии в Молдове подтвердили 281700 случаев коронавируса. Вылечились 267372 человека (+648), скончались 6595 (+9).

Активными остаются 7733 случая заболевания.

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