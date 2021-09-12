Коронавирус в Молдове: ситуация на вечер воскресенья

Коронавирус в Молдове: ситуация на вечер воскресенья

Сегодня, 12 сентября, в Молдове выявили 213 случаев коронавируса. 189 человек не были привиты. За сутки было сделано 2884 теста. Информацию представили в Минздраве. 

114 новых случаев выявили в Приднестровье, 37 – в Кишинёве. Три новых случая “завезли” из-за рубежа, остальные – местные.

За всё время пандемии в Молдове подтвердили 274812 случаев коронавируса. Вылечились 262759 человек (+499), скончались 6521 (+14).

Активными остаются 5532 случая заболевания.

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