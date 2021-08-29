Коронавирус в Молдове: ситуация на вечер воскресенья

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Сегодня, 29 августа, в Молдове выявили 204 новых случая коронавируса. 186 человек не были привиты. За сутки было сделано 3218 тестов. Информацию представили в Министерстве здравоохранения.

4 новых случая были “завезены”: 2 из Болгарии, по одному из Германии и Испании. 71 новый случай выявили в Кишинёве, 67 в Приднестровье, по 8 в Бричанах и Кантемире. Остальные представлены на графике ниже.

За всё время пандемии в Молдове подтвердили 266988 случаев коронавируса. Вылечились 257114 человек (+232), скончались 6294 (+4).

Активными остаются 3480 случаев коронавируса. В больницах – 597 человек, из которых 85 – в крайне тяжёлом состоянии, а 12 подключены к аппаратам ИВЛ.

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