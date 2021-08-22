Коронавирус в Молдове: ситуация на вечер воскресенья

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Сегодня, 22 августа, в Молдове выявили 149 новых случаев коронавируса. 125 заболевших не были вакцинированы. За сутки было сделано 2787 тестов. Информацию предоставили в Министерстве здравоохранения, труда и соцзащиты.

49 новых случаев выявлены в Приднестровье, 37 – в Кишинёве. Остальные представлены на графике ниже.

За всё время пандемии в Молдове подтвердили 264432 случая коронавируса. Вылечились 255279 человек (+191), скончались 6363 (+7).

Активными остаются 2790 случаев заболевания. 42 человека – в крайне тяжёлом состоянии, при этом ни один не подключен к аппаратам ИВЛ.

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