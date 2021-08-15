Коронавирус в Молдове: ситуация на вечер воскресенья

Коронавирус в Молдове: ситуация на вечер воскресенья

Сегодня, 15 августа, в Молдове выявили 97 новых случаев коронавируса. За сутки было сделано 2768 тестов. Информацию представили в Министерстве здравоохранения, труда и соцзащиты.

Два новых случая “завезли” из Греции. В Приднестровье выявили 39 новых случаев коронавируса, в Кишинёве – 23 случая, в Глодянах, Хынчештах и Яловенах – по 4 случая.

За всё время пандемии в Молдове выявили 262 044 случая коронавируса. Вылечились 254 026 человек (+135 за сутки), скончались 6308 (+4 за сутки).

Активными остаются 1710 случаев заболевания.

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