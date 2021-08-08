Коронавирус в Молдове: ситуация на вечер воскресенья

Коронавирус в Молдове: ситуация на вечер воскресенья

Сегодня, 8 августа, в Молдове выявили 75 новых случаев коронавируса. За сутки был сделан 2751 тест. Информацию представили в Министерстве здравоохранения, труда и соцзащиты. 

Два новых случая “завезли”: из Турции и Франции. 40 новых случаев выявили в Приднестровье, 19 в Кишинёве, 5 в Бельцах, по 2 в Чимишлии и Сороках, по одному в Бричанах, Дрокии, Хынчештах, Яловенах, Окнице, Штефан-Водэ и Унгенах.

За всё время пандемии в Молдове выявили 260630 случаев коронавируса. Вылечились 252908 человек (+93), скончались 6282 (+3).

Активными остаются 1140 случаев заболевания.

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