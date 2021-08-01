Коронавирус в Молдове: ситуация на вечер воскресенья

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Сегодня, 1 августа, в Молдове выявили 71 новый случай коронавируса. За сутки было сделано 3493 теста. Информацию представили в Министерстве здравоохранения, труда и социальной защиты.

Все новые случаи – местные. 42 выявлены в Приднестровье, 14 в Кишинёве, 4 в Сороках, 3 в Криулянах, по 2 в Фалештах и Флорештах, по одному в Дрокии, Хынчештах, Окнице и Оргееве.

За всё время пандемии в Молдове подтвердили 259549 случаев заболевания. Вылечились 252104 человека (+53). Скончались 6255 (ни одного нового летального исхода).

Активными остаются 1190 случаев заболевания.

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