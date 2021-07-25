Коронавирус в Молдове: ситуация на вечер воскресенья

Коронавирус в Молдове: ситуация на вечер воскресенья

Сегодня, 25 июля, в Молдове выявили 43 новых случая коронавируса. За сутки было сделано 2737 тестов. Информацию представили в Минздраве. 

Два новых случая были “завезены”: из России и Великобритании. В больницах остаются 192 человека, в том числе 48 в крайне тяжёлом состоянии (8 подключены к аппаратам ИВЛ).

За всё время пандемии в Молдове выявили 258624 случая коронавируса. Вылечились 251489 человек (+52 за сутки), скончались 6244 (+2).

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