Коронавирус в Молдове: ситуация на вечер воскресенья

Коронавирус в Молдове: ситуация на вечер воскресенья

В воскресенье, 8 ноября, в Молдове был подтверждён 671 новый случай коронавируса. За сутки было сделано 1985 тестов, из которых 1816 – впервые. Информацию представили в Министерстве здравоохранения, труда и социальной защиты.  

Один новый случай был “завезён” в Молдову из Румынии. Остальные – местные.

За всё время пандемии в Молдове было подтверждено 82346 случаев коронавируса. Вылечились 62508 человек, скончались 1893.

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